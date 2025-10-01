Incidente lungo la Telesina | tre auto coinvolte

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel tardo pomeriggio lungo la Telesina, al km 48,200, nel territorio di Vitulano. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto tre auto, una Punto, una Audi e una Nissan. Il bilancio parla di tre feriti: due persone sono state trasportate al Fatebenefratelli e una al San Pio di Benevento per accertamenti ma non sono in gravi condizioni. Stando alla prima ricostruzione, uno di questi veicoli avrebbe invaso la corsia opposta e ha impattato le altre due auto. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per i rilievi del caso e per veicolare il traffico, visti i disagi creati, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e di tre ambulanze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

