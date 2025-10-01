Incidente in via Perlasca a Genova morto un motociclista di 58 anni

Si chiamava Stefano Pastorino e abitava a Bolzaneto. Si è trattato di un tamponamento tra una vettura e la moto. L’automobilista ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno, ma sottoposto a tampone salivare è risultato positivo alla cannabis. Serviranno le controanalisi per contestargli l’uso di stupefacenti. Sul posto il 118 e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

