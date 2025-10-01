Incidente fatale alla rotonda di Mulazzo Si schianta con l’auto contro un muro

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria tragedia. Il 74enne Leonardo Donati era un grande appassionato della Lunigiana. Da tempo viveva in Argentina con la compagna, ma ogni volta che poteva tornava nel suo territorio di origine per mantenere il legame con la sua terra. E proprio nella sua amata terra ha trovato la morte. Un terribile incidente stradale ha strappato il pensionato all’affetto dei suoi cari. Secondo una prima sommaria ricostruzione, adesso al vaglio dei carabinieri di Pontremoli, l’uomo, intorno alle 18,30, dovrebbe essere stato colto da un malore, mentre stava entrando nella rotatoria della strada provinciale a Mulazzo, all’altezza del civico 31. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente fatale alla rotonda di mulazzo si schianta con l8217auto contro un muro

© Lanazione.it - Incidente fatale alla rotonda di Mulazzo. Si schianta con l’auto contro un muro

In questa notizia si parla di: incidente - fatale

Incidente fatale in Calabria, addio all’infermiere De Lorenzo: aveva lavorato per anni a Empoli

Kevin Anghele, trovato morto il patrigno dopo l'incidente fatale al 23enne in fuga dai carabinieri

Kevin Anghele, trovato morto il patrigno dopo l'incidente fatale al 22enne in fuga dai carabinieri

incidente fatale rotonda mulazzoIncidente fatale alla rotonda di Mulazzo. Si schianta con l’auto contro un muro - Originario di Mulazzo viveva in Argentina ma manteneva un legame stretto con l’amata Lunigiana. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Fatale Rotonda Mulazzo