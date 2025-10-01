Incidente fatale alla rotonda di Mulazzo Si schianta con l’auto contro un muro
Una vera e propria tragedia. Il 74enne Leonardo Donati era un grande appassionato della Lunigiana. Da tempo viveva in Argentina con la compagna, ma ogni volta che poteva tornava nel suo territorio di origine per mantenere il legame con la sua terra. E proprio nella sua amata terra ha trovato la morte. Un terribile incidente stradale ha strappato il pensionato all’affetto dei suoi cari. Secondo una prima sommaria ricostruzione, adesso al vaglio dei carabinieri di Pontremoli, l’uomo, intorno alle 18,30, dovrebbe essere stato colto da un malore, mentre stava entrando nella rotatoria della strada provinciale a Mulazzo, all’altezza del civico 31. 🔗 Leggi su Lanazione.it
