Incidente camion-trattore sulla Nepesina a Civita Castellana interviene l' eliambulanza

Brutto incidente stradale a Civita Castellana. Nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre, intorno alle 15,30, un camion e un trattore si sono scontrati sulla Nepesina. L'impatto all'altezza del chilometro 16,800 della strada provinciale 149.Il conducente del mezzo agricolo, con rimorchio, sarebbe. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

