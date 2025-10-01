Incidente auto-motorino in via della Palazzina ferito giovane sbalzato a terra

Viterbotoday.it | 1 ott 2025

Incidente tra un motorino e un'auto in via della Palazzina a Viterbo. È avvenuto nella mattina del primo ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza dell'ingresso dello stadio Enrico Rocchi.In sella al mezzo a due ruote un giovane, che nell'impatto è stato sbalzato a terra. È. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

incidente - auto

