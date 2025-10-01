Incidente aereo | precipita un mezzo di addestramento militare | ci sono vittime

Un elicottero è precipitato questa mattina a Sabaudia. Dalle prime informazioni risulterebbe un mezzo di addestramento militare. L'incidente si è verificato all'altezza di Sabaudia, in una zona poco distante dalla via Pontina. Il mezzo sarebbe precipitato all'interno del bosco del parco nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it