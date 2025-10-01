Incidente aereo | precipita un mezzo di addestramento militare | ci sono vittime
Un elicottero è precipitato questa mattina a Sabaudia. Dalle prime informazioni risulterebbe un mezzo di addestramento militare. L'incidente si è verificato all'altezza di Sabaudia, in una zona poco distante dalla via Pontina. Il mezzo sarebbe precipitato all'interno del bosco del parco nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - aereo
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... Come scrive rainews.it
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: ricerche in corso - Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Da ilmessaggero.it