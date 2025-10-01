Incidente aereo al Circeo precipita velivolo del 70° Stormo | morti due militari dell’Aeronautica
Un grave incidente aereo ha sconvolto questa mattina l’Aeronautica Militare. Un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nei pressi di Sabaudia, causando la morte dei due militari a bordo. I soccorritori hanno rinvenuto l’aereo ancora in fiamme e, al suo interno, i corpi delle vittime. Le autorità hanno confermato che a perdere la vita sono stati il colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e il giovane allievo Lorenzo Nucheli, impegnato in un volo di addestramento. La tragedia ha avuto immediate ripercussioni anche a livello nazionale: è stato infatti annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto a Milano, parte del programma per il centenario della presenza dell’Aeronautica in città. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: incidente - aereo
Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia
Madre, padre e due figli morti in un incidente aereo in USA: stavano tornando dal mare
“Chi ha spento i motori dell’aereo”. Cosa emerge dalle indagini sull’incidente con 270 morti
Incidente aereo all’aeroporto di Ampugnano, ma è soltanto un’esercitazione - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a Godendorf la cerimonia di commemorazione del 50º anniversario dell'incidente aereo di Bitburg in cui persero la vita il T.Col. Franzoni, il Cap. Lanzo, il Cap. Aragona e il Cap. Sola del 154° Gruppo Volo del #6Stormo, a bordo di velivoli F-104. #INo - X Vai su X
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... Secondo rainews.it
Aereo militare precipita nel Parco del Circeo: le vittime sono il comandante Mettini e un allievo - Aereo militare precipitato nel Parco del Circeo: morti il comandante del 70° Stormo Simone Mettini e un allievo pilota. Secondo latinaquotidiano.it