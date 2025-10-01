Incidente aereo al Circeo precipita velivolo del 70° Stormo | morti due militari dell’Aeronautica

Un grave incidente aereo ha sconvolto questa mattina l’Aeronautica Militare. Un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nei pressi di Sabaudia, causando la morte dei due militari a bordo. I soccorritori hanno rinvenuto l’aereo ancora in fiamme e, al suo interno, i corpi delle vittime. Le autorità hanno confermato che a perdere la vita sono stati il colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e il giovane allievo Lorenzo Nucheli, impegnato in un volo di addestramento. La tragedia ha avuto immediate ripercussioni anche a livello nazionale: è stato infatti annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto a Milano, parte del programma per il centenario della presenza dell’Aeronautica in città. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

