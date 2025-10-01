Incidente aereo a Sabaudia | precipita velivolo dell’Aeronautica militare due morti

Panorama.it | 1 ott 2025

Un aereo da addestramento dellAeronautica Militare, un T-260B del 70 Stormo di Latina, è precipitato nella giornata di mercoledì 1 ottobre 2025 all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari. 🔗 Leggi su Panorama.it

incidente aereo a sabaudia precipita velivolo dell8217aeronautica militare due morti

