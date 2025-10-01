Incidente aereo a Sabaudia | precipita velivolo dell’Aeronautica militare due morti
Un aereo da addestramento dell’Aeronautica Militare, un T-260B del 70 Stormo di Latina, è precipitato nella giornata di mercoledì 1 ottobre 2025 all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa, mercoledì 1° ottobre, ha invitato l'Assemblea a osservare qualche istante di silenzio in memoria dei due militari dell'Aeronautica @ItalianAirForce scomparsi in un incidente aereo. Immagini #SenatoTV - X Vai su X
Aggiornamento: a seguito del grave incidente aereo avvenuto questa mattina nei pressi di Latina, il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi alle ore 13:00 su Piazza Duomo a Milano è stato annullato Un legame lungo 100 anni, quello che l’#Aeronautic - facebook.com Vai su Facebook
Sabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... Lo riporta iltempo.it
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... Come scrive rainews.it