Incidente a Vetralla | scontro tra auto in viale Eugenio IV un ferito
Incidente a Vetralla. Poco dopo le 10 del primo ottobre, due auto si sono scontrate in viale Eugenio IV. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è stato notevole, causando danni alle macchine coinvolte.Sul posto il personale sanitario, che ha soccorso un ferito. L'incidente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - vetralla
Incidente tra auto e motorino sulla Cassia a Vetralla, due feriti
Lutto a Vetralla, Antonino Paolelli morto in un incidente stradale
Incidente sull'Aurelia bis a Vetralla: tre feriti in uno scontro auto-motorino-bici, grave una donna
+++ Incidente tra auto a Vetralla: un ferito e traffico rallentato +++ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'Aurelia bis a Vetralla: tre feriti in uno scontro auto-motorino-bici, grave una donna https://ift.tt/4mxQW7F https://ift.tt/mcqDG8N - X Vai su X
Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne - Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri ... Scrive rainews.it
Donna investita da un’auto in retromarcia, muore in ospedale - L’incidente in largo Francesco Baracca, a Vetralla nel viterbese, la vittima era rimasta incastrata sotto il veicolo guidato da un 21enne ... Secondo rainews.it