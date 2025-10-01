Incidente a San Ponso | scontro frontale tra due auto quattro feriti in ospedale
Quattro feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi, tutti trasportati in ambulanza all'ospedale di Cuorgné. È il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 30 settembre 2025, sulla provinciale 36 (denominata in quel tratto via Salassa) a San Ponso, all'altezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - ponso
Incidente a San Ponso: scontro frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale https://ift.tt/7l5ZFVN - X Vai su X
Incidente a San Ponso: scontro frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale - Su entrambe viaggiavano giovani, quattro sulla prima e due (che tornavano dal turno di lavoro) sulla seconda. Riporta torinotoday.it
Scontro nella notte tra San Ponso e Salassa: sei giovani coinvolti - Nella tarda serata di ieri, martedì 30 settembre 2025, poco prima delle 23, la Sp36 che collega San Ponso a Salas ... Scrive giornalelavoce.it