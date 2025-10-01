Incidente a Pescara ciclista travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce | Valeria muore a 43 anni
A Pescara una ciclista è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce. La donna è morta sul colpo. L’uomo alla guida stava superando un’auto che si era fermata per farla passare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incidente - pescara
Tragico incidente a Pescara: ciclista travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce
L’incidente è avvenuto in via Lago di Capestrano, a Pescara. La donna era alla guida di una una bici, la polizia sulla tracce di una Ford Puma grigia #ilcentro #auto - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni - Questa volta il dramma è avvenuto a Pescara, nel pomeriggio di lunedì 30 settembre, quando una donna ha perso la vita in ... Riporta fanpage.it
Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro tra Auto e Bici Elettrica - Un gravissimo incidente stradale con esito mortale ha scosso Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, in via Rio Sparto. Si legge su abruzzoindependent.it