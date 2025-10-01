Incidente a Caselle Torinese | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Lunghe code
Un incidente ha bloccato la provinciale 2, denominata in quel tratto via Torino, a Caselle Torinese, in prossimità dell'aeroporto, all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025. Si è trattato dello scontro tra due Fiat Panda, una delle quali di Poste Italiane, rimasta pesantemente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
