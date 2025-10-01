Inchiesta Dos Des | un altro indagato lascia l' incarico in Provincia

1 ott 2025

Dopo il trasferimento in altro ufficio del responsabile unico del procedimento, Davidde Sergio, anche Cacchione Giovanni, fino a quel momento preposto al servizio “gestione ed edilizia scolastica” della Provincia di Avellino, viene obbligato a lasciare l’incarico.Non è una punizione lieve: è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

