Incentivi e bonus dietro le truffe allo Stato | il sistema fraudolento per pagare meno tasse svelato dalla GdF

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'interno degli incentivi fiscali e dei bonus si celano nuove truffe ai danni dello Stato. Si tratta di pratiche che ogni anno sottraggono importanti risorse alla collettività. Centinaia di miliardi di euro provenienti dal Pnrr verranno investiti sui territori in breve tempo: dobbiamo spenderne. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incentivi - bonus

