Incendio di notte in un appartamento a Calcinaia | salvi i due residenti
Incendio in un appartamento al piano terra in via Martiri a Calcinaia intorno all'1.30 della notte tra martedì e mercoledì.Le fiamme hanno interessato un locale dell'abitazione: i due residenti si sono allontanati, incolumi, prima che il fumo invadesse l'intero appartamento.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - notte
Incendio nella notte al Burger King di Ostia
Vaiano, nella notte scoppia un incendio in un'azienda tessile
Incendio nella notte: due veicoli distrutti dalle fiamme. Si indaga
Notte di paura in via Saggese ad #Afragola, dove un violento incendio ha distrutto il noto bar “Kevin Coffee”. Le fiamme hanno avvolto il locale sprigionando una grossa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella notte in una carrozzeria in via Emilia ovest - X Vai su X
Fuga nella notte dalla casa in fiamme - CALCINAIA: Gli abitanti dell'appartamento al piano terra, dichiarato poi inagibile, sono riusciti a precipitarsi all'esterno dell'edificio ... Scrive toscanamedianews.it
Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence - Tanta paura tra i residenti ma per fortuna al momento del rogo all’interno dell’appartamento non c’era nessuno e non si ... Secondo ilgiorno.it