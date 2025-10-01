Incendio di notte in un appartamento a Calcinaia | salvi i due residenti

Incendio in un appartamento al piano terra in via Martiri a Calcinaia intorno all'1.30 della notte tra martedì e mercoledì.Le fiamme hanno interessato un locale dell'abitazione: i due residenti si sono allontanati, incolumi, prima che il fumo invadesse l'intero appartamento.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it