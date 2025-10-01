Incendio a Mondragone l’appello di Coldiretti Caserta | La Regione aiuti le aziende agricole danneggiate

Tempo di lettura: 2 minuti Coldiretti Caserta fa scattare un nuovo campanello d’allarme per l’agricoltura del suo territorio di pertinenza. La nube di cloro che due giorni fa si è sprigionata nel corso di un incendio del deposito di una ditta di Mondragone è precipitata sulle coltivazioni circostanti mettendole in serio pericolo. “Abbiamo raccolto segnalazioni dei nostri associati che lavorano nei dintorni del luogo dell’incendio. Dalle immagini che abbiamo ricevuto è chiaro quello che sta accadendo alle coltivazioni del territorio. Non a caso il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha emanato un’ordinanza con la quale ha decretato il divieto di consumo, raccolta e commercializzazione delle colture e dei foraggi agricoli nel raggio di 500 metri dall’epicentro dell’incendio e fino a diversa disposizione delle autorità competenti” spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

