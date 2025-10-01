Incendia rifiuti nel suo terreno | agricoltore denunciato a Campoli del Monte Taburno

Tempo di lettura: < 1 minuto L’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Montesarchio ha portato alla denuncia in flagranza di reato di un agricoltore locale, sorpreso a incendiare rifiuti urbani e speciali. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza ambientale 1515. I militari, intervenuti tempestivamente in agro del Comune di Campoli del Monte Taburno, hanno individuato un rogo alimentato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e ingombranti. Giunti sul posto, allertati dai fumi che avevano destato preoccupazione tra i residenti per un possibile incendio accidentale, i Carabinieri Forestali hanno sorpreso un sessantenne incensurato mentre controllava il fuoco all’interno della sua proprietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

