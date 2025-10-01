Incarichi a medici in pensione Sud Chiama Nord non ci sta | Regione chiarisca

"Ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute per fare piena luce sul conferimento di due incarichi libero-professionali da parte dell’Asp di Messina a medici chirurghi appena andati in pensione, con un costo complessivo superiore ai 100 mila. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: incarichi - medici

Intesa per gli incarichi dirigenziali all'Asp di Agrigento, i sindacati: «Una svolta storica» - Cimo, Fesmed, Aaroi Emac, Cisl Medici e FVM sottolineano con un plauso la firma del Regolamento per il conferimento. Continua su: - facebook.com Vai su Facebook

Mef. Medici Ssn in pensione non possono tornare a lavorare come convezionati Asl - “Le norme pongono in capo alla Pa il divieto di conferire incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di ... Secondo quotidianosanita.it

Previdenza. Anche i medici incaricati provvisori dei penitenziari hanno diritto al riconoscimento della pensione - Riconosciuto dal Tribunale di Napoli il diritto, per alcuni medici che hanno svolto e continuano a svolgere, senza soluzione di continuità, da oltre una decina d’anni le proprie funzioni di medici ... Scrive quotidianosanita.it