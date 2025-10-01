Inaugurato l' asilo Betti dopo la ristrutturazione

Dopo la riapertura dell’asilo nido Betti, al termine dei lavori di ristrutturazione eseguiti con fondi Pnrr, si è tenuta ieri pomeriggio 30 settembre l'inaugurazione della struttura rinnovata e la cerimonia di svelatura della targa intitolata al Colonnello Marco Betti, alla presenza del Sindaco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

