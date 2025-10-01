Inaugurato il nuovo Esselunga con bar e 81 lavoratori | E' un momento di crescita di Forlì
E' stato inaugurato, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e di diversi componenti della giunta forlivese, il nuovo supermercato Esselunga, il primo di Forlì e il secondo in Romagna dopo quello aperto a Ravenna nel maggio 2024. L'insediamento di Esselunga a Forlì è stato al centro di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurato - nuovo
Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video
All'ospedale Maggiore inaugurato il nuovo spazio per i piccoli pazienti dell'Oculistica | FOTO
Un nuovo cuore verde per la città: inaugurato il passaggio negli Orti di San Tomaso
Oggi, a Palazzo Clerici, si è inaugurato il nuovo anno accademico del #Master in #Diplomacy, alla presenza del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del Presidente di ISPI, Franco Bruni. Il Minis - facebook.com Vai su Facebook
Esselunga apre un nuovo supermercato a Forlì. Il secondo in Romagna - Mercoledì 1° ottobre il vertice dell'azienda taglierà il nastro nel supermercato di Forlì di via Ravegnana ... Scrive distribuzionemoderna.info
Milano, Esselunga ha aperto un nuovo negozio LaEsse in via Parini - La catena di supermercati guidata da Marina Caprotti apre il dodicesimo punto LaEsse, un modello che combina il negozio di quartiere con spazi ... Riporta affaritaliani.it