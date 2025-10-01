Inaugurato a Lazzaro il circolo tematico del Pd Francesco Foti
Si è svolta a Lazzaro l’inaugurazione del circolo tematico del Partito democratico comunale intitolato a Francesco Foti, figura esemplare di impegno civile e politico. Ad aprire i lavori è stato il neo segretario Massimo Cogliandro, che ha ringraziato i numerosi presenti, tra cui il consigliere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
