In un vano portaoggetti dell' auto spunta un coltello a serramanico uomo nei guai
Un uomo di 67 anni, trovato con un coltello a serramanico nascosto nell'abitacolo della propria autovettura, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Bondeno. L'episodio è avvenuto nella mattina dello scorso lunedì 30 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI militari di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: vano - portaoggetti
Nascondeva cocaina nel vano portaoggetti dell'auto, arrestato 47enne
Fermato ad un posto di controllo dai poliziotti del Commissariato di Acireale, un uomo è stato trovato con cocaina e crack nascosti nel vano portaoggetti dell’auto. Nel borsello rinvenuto all’interno del veicolo c’erano cinque involucri di droga per un totale di cir - facebook.com Vai su Facebook
VOCABOLARIO AUTO IN ITALIANO Impara le parti essenziali dell'abitacolo! COMPONENTI PRINCIPALI: • Parabrezza • Specchietto retrovisore • Volante • Cruscotto • Navigatore • Radio • Clacson • Pedali • Cambio • Vano portaoggetti PERCHÉ È UTILE - X Vai su X
Viaggia con 70mila euro in contanti nel vano portaoggetti dell’auto: fermato alla frontiera di Como - Viaggiava con quasi 70mila euro in contanti, nascosti maldestramente nel vano portaoggetti della macchina. Come scrive fanpage.it
Como, in frontiera con 70mila euro non dichiarati nel vano portaoggetti - Como, 2 aprile 2025 – Nel retro del vano portaoggetti dell’auto con cui è arrivato in dogana, c’erano diversi sacchetti in cellophane contenenti valuta, in euro e franchi svizzeri di diversi tagli, ... Come scrive ilgiorno.it