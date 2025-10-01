In un palazzo degli anni ' 20 con camino e salotto il laboratorio avanzato di IA per smascherare i deep fake su internet
Si è svolta mercoledì pomeriggio l’inaugurazione della nuova sede operativa di IdentifAI Labs a Cesena, in Viale Europa 980. Nel corso dell’evento sono intervenuti ospiti istituzionali e personalità del mondo economico e accademico locale, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: palazzo - anni
È morto Bun Hay Mean, aveva 43 anni: il comico francese è caduto dall’ottavo piano di un palazzo
Palazzo degli Elefanti: il sindaco Trantino omaggia il signor Giuseppe Monaco per i cento anni
Finiti gli anni dell'abbandono per Palazzo Giusti Cristani, sarà restaurato
Oggi alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, abbiamo celebrato i 20 anni dell’USPP e i 50 anni dall’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario. La Polizia Penitenziaria, troppo spesso sotto organico e senza mezzi adeguat - facebook.com Vai su Facebook
Evocare gli anni di piombo, la strategia di palazzo Chigi contro partiti e sindacato - X Vai su X
Dopo 13 anni sgomberato palazzo La Rosa a Palermo - Dopo 13 anni di occupazione da parte di otto famiglie, oggi è stato sgomberato Palazzo La Rosa, immobile che si trova in via Alloro e di proprietà del Comune di Palermo. Riporta ansa.it