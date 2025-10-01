In un palazzo degli anni ' 20 con camino e salotto il laboratorio avanzato di IA per smascherare i deep fake su internet
Si è svolta mercoledì pomeriggio l’inaugurazione della nuova sede operativa di IdentifAI Labs a Cesena, in Viale Europa 980. Nel corso dell’evento sono intervenuti ospiti istituzionali e personalità del mondo economico e accademico locale, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
