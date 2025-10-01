in san giorgio il percorso aritstico e la vita di mozart

Attraverserà la vita e il percorso artistico del grande Amadeus il concerto del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" in programma domani sera (giovedì 2) alle 21 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo (con ingresso gratuito). "Mozart Divino" è il titolo dell’evento che offrirà un affascinante confronto tra due momenti creativi dell’universo di Mozart distanti fra loro 16 anni: la freschezza giovanile dei tre "Divertimenti" per archi e la profondità quasi sacrale del suo maturo "Adagio e fuga", quasi un omaggio a Bach. L’esecuzione sarà affidata all’ensemble I Musicali Affetti, diretto e concertato dal violinista Fabio Missaggia (nella foto), con Matteo Zanatto (violino), Monica Pelliciari (viola), Carlo Zanardi (violoncello) e Michele Gallo (contrabbasso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

