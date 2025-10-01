In San Giorgio il percorso aritstico e la vita di Mozart
Attraverserà la vita e il percorso artistico del grande Amadeus il concerto del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" in programma domani sera (giovedì 2) alle 21 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo (con ingresso gratuito). "Mozart Divino" è il titolo dell’evento che offrirà un affascinante confronto tra due momenti creativi dell’universo di Mozart distanti fra loro 16 anni: la freschezza giovanile dei tre "Divertimenti" per archi e la profondità quasi sacrale del suo maturo "Adagio e fuga", quasi un omaggio a Bach. L’esecuzione sarà affidata all’ensemble I Musicali Affetti, diretto e concertato dal violinista Fabio Missaggia (nella foto), con Matteo Zanatto (violino), Monica Pelliciari (viola), Carlo Zanardi (violoncello) e Michele Gallo (contrabbasso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giorgio - percorso
Percorso E7: Da Malga San Giorgio al Rifugio Primaneve
Giacomo Giorgio al Festival del Cinema di Venezia 2025: “Grato a Mare Fuori ma è un percorso finito. L’amore? Sono molto innamorato di Maddalena” – Intervista Video
“Mare Fuori è semplicemente un percorso finito. Sono convinto che sarò anche migliore come attore, grazie alla mia fidanzata Maddalena”: così Giacomo Giorgio
Dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 la Pinacoteca di Brera ospita Giorgio Armani: Milano, per amore, la prima rassegna del museo milanese dedicata al percorso stilistico di Giorgio Armani, raccontato attraverso una selezione di oltre centoventi abiti. L - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la Fiera di San Giorgio: storia, sapori e mercatini con un nuovo percorso ad anello - La principale novità di questa edizione è il nuovo percorso ad anello, che si snoderà lungo la passeggiata ... ilrestodelcarlino.it scrive