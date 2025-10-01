in piazza prampolini arriva banca sparkasse

Una buona notizia per il centro storico, uno spazio dimesso di piazza Prampolini tornerà a vivere. Nei locali di proprietà della famiglia Maramotti, precedentemente occupati da una filiale – chiusa da novembre dell’anno scorso – della Banca Popolare dell’Emilia- Romagna, arriverà un nuovo istituto bancario che, finora, non era presente nella nostra provincia. Si tratta di Banca Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, un istituto territoriale indipendente che opera in tutto il nord est ed è già presente a Modena dall’anno scorso e Bologna dal 2023. "L’arrivo a Reggio Emilia è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – spiega Stefano Benassi, Responsabile Area Corporate per l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che ha seguito il progetto e che aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

