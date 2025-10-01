In piazza Prampolini arriva Banca Sparkasse
Una buona notizia per il centro storico, uno spazio dimesso di piazza Prampolini tornerà a vivere. Nei locali di proprietà della famiglia Maramotti, precedentemente occupati da una filiale – chiusa da novembre dell’anno scorso – della Banca Popolare dell’Emilia- Romagna, arriverà un nuovo istituto bancario che, finora, non era presente nella nostra provincia. Si tratta di Banca Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, un istituto territoriale indipendente che opera in tutto il nord est ed è già presente a Modena dall’anno scorso e Bologna dal 2023. "L’arrivo a Reggio Emilia è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – spiega Stefano Benassi, Responsabile Area Corporate per l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che ha seguito il progetto e che aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piazza - prampolini
Reggio Emilia in Fiore Il centro storico si veste di colori e profumi! 4-5 ottobre 2025 Piazza Prampolini – Piazza Martiri del 7 Luglio – Piazza San Prospero Un weekend speciale tra fiori, natura e bellezza, per vivere la città in una veste unica. Non - facebook.com Vai su Facebook
In piazza Prampolini arriva Banca Sparkasse - Una buona notizia per il centro storico, uno spazio dimesso di piazza Prampolini tornerà a vivere. Secondo msn.com