In Piazza del Plebiscito due giornate dedicate alla salute e al benessere con visite gratuite
Il 25 e 26 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 18:00, Piazza del Plebiscito diventerà il centro della salute e del benessere per tutti i cittadini. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, offrirà screening medici gratuiti e consulenze in diversi ambiti sanitari nonché area veterinaria, grazie alla collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’AOU . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: piazza - plebiscito
Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre
Perché sono stati annullati i concerti a Napoli in Piazza Plebiscito
Gigi D'Alessio di record in record: annunciate altre due date in piazza Plebiscito | VIDEO
A Piazza del Plebiscito... davanti a una immensa platea, che ha cantato con me, ho festeggiato i 2500 anni di Napoli nobilissima! Grande emozione... si respirava gioia! Grazie Napoli! . . #2500anniNapoli #napolimusalive Adriano Pennino - facebook.com Vai su Facebook
#napoli musa live, sold-out il #concerto del 29 settembre in #piazza del plebiscito - X Vai su X
A Piazza Plebiscito torna “Salute per tutti” - Vincenzo Santagada, in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi e ... Secondo napolivillage.com
Gigi D'Alessio aggiunge due date a piazza Plebiscito - Dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, tutti esauriti già in prevendita, Gigi D'Alessio aggiunge altre due date straordinarie, portando a sette il numero totale di ... Scrive ansa.it