in piazza del plebiscito due giornate dedicate alla salute e al benessere con visite gratuite

Il 25 e 26 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 18:00, Piazza del Plebiscito diventerà il centro della salute e del benessere per tutti i cittadini. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, offrirà screening medici gratuiti e consulenze in diversi ambiti sanitari nonché area veterinaria, grazie alla collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’AOU . 🔗 Leggi su 2anews.it

