In passerella le figlie di Bianca Balti e Nicole Kidman In front row Johnny Depp Jenna Ortega Rosamund Pike chi c' era alla prima sfilata donna di Jonathan Anderson per Dior
Ufficialmente, il debutto di Jonathan Anderson da Dior è avvenuto con la collezione maschile, ma la vera prova del nove è stata la sfilata Dior dedicata alla donna, uno degli eventi più attesi della Paris Fashion Week. Tra citazioni storiche, omaggi e un tocco di surrealismo, la sfilata ha segnato anche un altro debutto importante: quello di Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti. La rivoluzione di Jonathan Anderson da Dior. Dopo il lungo regno di Maria Grazia Chiuri, la nomina di Jonathan Anderson nella casa di moda parigina ha segnato una vera svolta: per la prima volta un unico stilista si occupa delle collezioni Donna, Uomo e Haute Couture. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: passerella - figlie
divisi dall’inizio dell’estate ed al capolinea dopo una lunga unione che ha dato alla coppia le due figlie, la maggiore vista in passerella alle recenti sfilate di moda. L’attrice ed il marito, spesso fianco a fianco sui red carpets di tutto il mondo, convolarono a nozz - X Vai su X
Cerimonia in stile Siamo onorati di aver avuto in passerella Michela insieme alle sue figlie Beatrice e Camilla, che hanno saputo valorizzare con grazia ed eleganza i nostri abiti e le acconciature di Alice @alystyle84 Un ringraziamento speciale anche a M - facebook.com Vai su Facebook
Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior - Tale madre tale figlia: seguendo le orme materne, Matilde Lucidi (fiuglia di Bianca Balti) ha calcato la sua prima passerella come modella ... Da fanpage.it
Johnny Depp, Charlize Theron e Deva Cassell: la prima fila hollywoodiana da Dior di Jonathan Anderson (e sulla passerella debutta la figlia di Bianca Balti) - Standing ovation per la prima collezione del nuovo direttore creativo della maison francese. Scrive msn.com