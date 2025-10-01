Ufficialmente, il debutto di Jonathan Anderson da Dior è avvenuto con la collezione maschile, ma la vera prova del nove è stata la sfilata Dior dedicata alla donna, uno degli eventi più attesi della Paris Fashion Week. Tra citazioni storiche, omaggi e un tocco di surrealismo, la sfilata ha segnato anche un altro debutto importante: quello di Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti. La rivoluzione di Jonathan Anderson da Dior. Dopo il lungo regno di Maria Grazia Chiuri, la nomina di Jonathan Anderson nella casa di moda parigina ha segnato una vera svolta: per la prima volta un unico stilista si occupa delle collezioni Donna, Uomo e Haute Couture. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In passerella le figlie di Bianca Balti e Nicole Kidman. In front row Johnny Depp, Jenna Ortega, Rosamund Pike... chi c'era alla prima sfilata donna di Jonathan Anderson per Dior