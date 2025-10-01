In memoria di Alessia in Trentino si continua a lottare contro i tumori femminili

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da otto anni a questa parte, torna puntuale l’appuntamento con la campagna “Ciao Ale” per sostenere la ricerca sui tumori femminili lanciata nel 2017 in memoria di Alessia Gadotti, 29enne trentina scomparsa per un tumore al seno. L’iniziativa, come noto, sostiene anche la borsa di destinata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: memoria - alessia

memoria alessia trentino continuaIn memoria di Alessia, in Trentino si continua a lottare contro i tumori femminili - Come da otto anni a questa parte, torna puntuale l’appuntamento con la campagna “Ciao Ale” per sostenere la ricerca sui tumori femminili lanciata nel 2017 in memoria di Alessia Gadotti, 29enne ... Riporta trentotoday.it

La donazione all’Oncologia in memoria di Alessia Quintavalla - Dei caschi refrigeranti per il Centro Oncologico di Reggio Emilia: a rendere possibile al donazione è stata la raccolta fondi realizzata in memoria di Alessia Quintavalla, la coach 37enne scomparsa ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Memoria Alessia Trentino Continua