In McLaren è iniziata la battaglia di nervi Patrese | Servono ordini di scuderia o Max

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di Woking ha mancato il primo appuntamento con il titolo Costruttori, mentre Verstappen mette sempre più sotto pressione l’ambiente. Singapore sarà decisiva per la scuderia papaya e per la Red Bull, che può risalire in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in mclaren 232 iniziata la battaglia di nervi patrese servono ordini di scuderia o max

© Gazzetta.it - In McLaren è iniziata la battaglia di nervi. Patrese: "Servono ordini di scuderia, o Max..."

In questa notizia si parla di: mclaren - iniziata

Cerca Video su questo argomento: Mclaren 232 Iniziata Battaglia