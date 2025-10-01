In McLaren è iniziata la battaglia di nervi Patrese | Servono ordini di scuderia o Max
Il team di Woking ha mancato il primo appuntamento con il titolo Costruttori, mentre Verstappen mette sempre più sotto pressione l’ambiente. Singapore sarà decisiva per la scuderia papaya e per la Red Bull, che può risalire in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mclaren - iniziata
Iniziata la causa tra Alex Palou e McLaren. Il team chiede circa 25 milioni di dollari per violazione contrattuale. Il futuro del campione è legato a un verdetto che potrebbe arrivare solo nel 2026! #IndyCar #Palou #McLaren #Motorsport #TSOS - facebook.com Vai su Facebook