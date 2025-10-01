Il team di Woking ha mancato il primo appuntamento con il titolo Costruttori, mentre Verstappen mette sempre più sotto pressione l’ambiente. Singapore sarà decisiva per la scuderia papaya e per la Red Bull, che può risalire in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In McLaren è iniziata la battaglia di nervi. Patrese: "Servono ordini di scuderia, o Max..."