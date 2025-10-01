In Italia l’obesità diventa ufficialmente una malattia | come cambia l’accesso alle visite con la nuova legge

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'approvazione in Senato del disegno di legge "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità", l'Italia riconosce ufficialmente l'obesità come una malattia cronica, recidivante e sociale. Cosa prevede la legge e cosa cambia per i pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - obesit

Cerca Video su questo argomento: Italia L8217obesit224 Diventa Ufficialmente