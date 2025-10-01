Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari e il primo a dare la notizia è stato Giuseppe Cruciani. L’arresto di Lacerenza era scattato nell’ambito dell’inchiesta sul suo locale a pochi passi dalla stazione centrale di Milano, la Gintoneria, e sul ‘privè’ poco distante, chiamato Malmaison. E proprio di questi locali è tornato a parlare Cruciani, con ospite della sua trasmissione su Radio24 Jenny Urtis che frequentava La Gintoneria: “Droga e mignotte? Non ho visto gente pippare perché non lo faccio, probabilmente si facevano in bagno. Vedevo qualche zoc**** non perché lo aveva scritto in faccia ma perché amoreggiava con qualcuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Gintoneria mi divertivo tantissimo. Ogni tanto se c’era qualche bonazzo lo rimorchiavo, è normale andare in un locale per trom****”: così Jenny Urtis