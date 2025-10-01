In fuga dal conflitto | Castellana Grotte pronta ad assisterli
Questa è una storia di umanità e ostacoli, di amicizia e guerra, di solidarietà e burocrazia. Benedetta e maledetta allo stesso tempo, perché il lieto fine non.
Cambogia-Thailandia, conflitto a fuoco tra militari al confine: i civili in fuga tra spari ed esplosioni
I legami di prossimità possono fare la differenza nel successo o nelle difficoltà che incontriamo nel realizzare i nostri obiettivi. E questo vale soprattutto per chi è in fuga da un conflitto e deve ricostruire la propria vita altrove. Per questo ci impegniamo a costr
Tre fratelli in fuga da Gaza: "La Puglia li accolga" - L'appello di un medico del De Bellis: "A Castellana Grotte tutto pronto per accoglierli, serve solo il visto" ... Scrive rainews.it
