In fin di vita il ragazzo di 23anni ferito in un incidente è ricoverato in Rianimazione

1 ott 2025

E' in fin di vita in un letto del reparto di Rianimazione del Policlinico il ragazzo di 23anni che sabato sera era rimasto ferito in un incidente stradale in via Cesare Battisti. Il giovane è stato sottoposto anche a intervento chirurgico e le sue condizioni vengono giudicate gravissime. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

