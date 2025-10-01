In corso l' abbordaggio della Flotilla | forze israeliane sulle navi fermati gli equipaggi Tajani | saranno portati ad Ashdod ed espulsi

Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza. Potremmo perdere la connessione a breve». In volo da Cipro anche caccia militari.

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla, in corso l'abbordaggio. Gli attivisti:«Le forze israeliane sulla nave Alma, hanno fermato tutti i membri dell'equipaggio»

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. «Fermati tutti i membri dell'equipaggio dell'Alma». Tajani: «Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi»

Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: fermata la nave "Alma" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ...

Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane in corso. L'ultimo avviso di stop: «State entrando in zona bloccata». Gli attivisti: «Alma circondata, fermato l'equipaggio» - Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente».