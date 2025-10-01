In corso l' abbordaggio della Flotilla | forze israeliane sulle navi fermati gli equipaggi Mostrate le immagini di Greta Thunberg |   L' attivista e i suoi amici sono sani e salvi

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza. Potremmo perdere la connessione a breve». In volo da Cipro anche caccia militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

in corso l abbordaggio della flotilla forze israeliane sulle navi fermati gli equipaggi mostrate le immagini di greta thunberg 160 l attivista e i suoi amici sono sani e salvi

© Xml2.corriere.it - In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane sulle navi, fermati gli equipaggi. Mostrate le immagini di Greta Thunberg:  «L'attivista e i suoi amici sono sani e salvi»

In questa notizia si parla di: corso - abbordaggio

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla, in corso l'abbordaggio. Gli attivisti:«Le forze israeliane sulla nave Alma, hanno fermato tutti i membri dell'equipaggio»

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. «Fermati tutti i membri dell'equipaggio dell'Alma». Tajani: «Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi»

corso abbordaggio flotilla forzeFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. In corso l'abbordaggio, forze israeliane sulle navi. Fermati gli equipaggi - Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo. Secondo affaritaliani.it

corso abbordaggio flotilla forzeFlotilla, abbordaggio delle forze israeliane in corso. L'ultimo avviso di stop: «State entrando in zona bloccata». Gli attivisti: «Alma circondata, fermato l'equipaggio» - Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente». Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Corso Abbordaggio Flotilla Forze