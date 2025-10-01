In corso l' abbordaggio della Flotilla | forze israeliane su due navi Fermati tutti i membri dell' equipaggio dell' Alma Tajani | Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi

Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza. Potremmo perdere la connessione a breve». In volo da Cipro anche caccia militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. «Fermati tutti i membri dell'equipaggio dell'Alma». Tajani: «Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi»

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla, in corso l'abbordaggio. Gli attivisti:«Le forze israeliane sulla nave Alma, hanno fermato tutti i membri dell'equipaggio»

Ultim'ora Nel corso della notte la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Riporta fanpage.it

Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. Forze ordine cinturano Termini a Roma - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. Come scrive ilmattino.it