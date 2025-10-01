In Corso Diaz viaggio nel mondo della cultura Azteca con le esibizioni degli artisti messicani
Sabato 4 ottobre in Corso Diaz a Forlì si celebrano le danze azteche con la Compagnia Ollin Quauthemotzin e il leader spirituale Ixcoatl (Serpente d'Ossidiana) in arrivo direttamente da Città del Messico. Durante la serata si darà spazio all'approfondimento del significato che si nasconde dietro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
