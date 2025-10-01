In centro storico risuonano le grandi hit di Vasco con la tribute band Vaskompiglio

Sabato 4 ottobre al Marte Caffè una serata imperdibile per tutti i fan di Vasco Rossi. I VasKompiglio, una delle tribute band più fedeli al sound del Blasco nazionale, tornano sul palco con alcuni dei brani più celebri del cantautore. Dalle 19.30 sarà attivo anche il food truck per cenare sotto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

