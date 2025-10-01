In carcere un podcast sulla Costituzione | a Foggia i detenuti diventano voce di cittadinanza attiva

La Costituzione italiana come bussola per rileggere la vita, le cadute e le possibilità di riscatto. È questo il cuore di "Parole in ascolto – Storie di carcere, cittadinanza e legalità", il progetto che prende forma presso la Casa Circondariale di Foggia e che intende rendere i ristretti.

COSTITUZIONE A Foggia nasce un podcast sulla Costituzione: i detenuti diventano voce di cittadinanza attiva - Partendo dagli articoli della Carta fondamentale, i partecipanti sono guidati a discutere e a confrontarsi su temi centrali della vita sociale: la dignità e l'uguaglianza, la libertà di espressione

