In Cantina Bentivoglio le stelle d’autunno

"Chiunque può imparare in poche settimane quello che Armstrong sa della musica ricordava Benny Green. Nessuno potrebbe suonare come lui in mille anni". È la traccia cui s’ispira la ’jazz night’ autunnale della Cantina Bentivoglio, con intervalli non scontati tra aree più morbide, quasi statiche e minimali degli otto concerti del Bologna Jazz Festival, spalmati tra ottobre e novembre e i carichi pesanti dei local heroes. A partire da quello di venerdì 3 ottobre (ore 22) che vede sul palco la Bentivoglio All Stars, ottetto creato dalla direzione artistica del club, co-capitanato da quattro sassofoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

