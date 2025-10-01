In campo le squadre di Eccellenza La Comacchiese ospite del Mesola

È un mercoledì di Coppa Italia per tutte le squadre di Eccellenza della nostra regione, impegnate nella terza e ultima giornata della competizione denominata Memorial Sanguanini. Nel girone 6, quello che coinvolge la Spal, oggi alle 20,30 allo stadio Duo il Mesola ospita la Comacchiese in un derby che la scorsa stagione ha caratterizzato l’appassionante lotta al vertice nel campionato di Promozione. In classifica, i lagunari sono primi a braccetto con la squadra di Di Benedetto. Anzi, i rossoblù al momento sono in vantaggio in virtù della migliore differenza reti. Il Mesola invece finora ha racimolato un solo punto, quindi per sperare nella qualificazione deve fare bottino pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In campo le squadre di Eccellenza. La Comacchiese ospite del Mesola

In questa notizia si parla di: campo - squadre

Elezioni, la Lega scende in campo con 6 squadre (fra cui tre dei sindaci)

Kaiserslautern-Roma, in campo alle 18:00: squadre in campo

Juve Reggiana LIVE: squadre che entrano in campo

Maxi-esercitazione nazionale in Valtellina: a Tirano simulato smottamento con mezzo pesante Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa e AREU impegnati in uno scenario complesso lungo la SS38. In campo squadre specialistiche e colonna mobile re - facebook.com Vai su Facebook

| Squadre in campo per il secondo tempo #GenoaLazio 0?-2? - X Vai su X

Eccellenza. Coppa mercoledì e capolista Castenaso sabato. In casa Spal è una settimana per cuori forti - I bolognesi sono in fuga solitaria a più quattro da Ricci e soci. Scrive msn.com

Eccellenza. La Comacchiese non decolla. Mesola senza difesa - Due pareggi ed una sconfitta nella domenica delle altre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Scrive ilrestodelcarlino.it