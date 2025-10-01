In auto con oltre 500 dosi di cocaina ketamina e md ma | quattro arresti

1 ott 2025

BRINDISI - Viaggiavano in quattro a bordo della stessa auto. E, nella loro disponibilità c'erano due borselli, contenenti oltre 500 dosi di cocaina, ketamina e mdma (ectasy). Sono stati arrestati in flagranza dalla polizia e, come disposto dal pubblico ministero di turno, dopo le formalità di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

