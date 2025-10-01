In auto con oltre 500 dosi di cocaina ecstasy e ketamina | quattro giovani arrestati
In quattro a bordo della stessa auto, viaggiavano con due borselli contenenti oltre 500 dosi di droga tra cocaina, ketamina e mdma (ecstasy). Sorpresi dalla polizia durante un controllo nel Brindisino, in carcere, nei giorni scorsi, sono finiti un 37enne del luogo, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In auto con oltre 500 dosi di droga, quattro arresti a Brindisi - In carcere un brindisino di 37 anni già noto alle forze dell'ordine e tre ragazzi di Altamura incensurati di 19, 21 e 23 anni ... Segnala rainews.it
Mondragone, aveva cocaina per preparare oltre 500 dosi: fermato pusher di 27 anni - Dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope il 27enne di Mondragone arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri. Da ilmattino.it