In attesa di un visto per le cure in Italia l' appello dell' ospedale De Bellis | Pronti ad accogliere giovane di Gaza

L'Irrcs Saverio De Bellis di Castellana Grotte ha rinnovato la propria disponibilità ad accogliere e curare Baraa, giovane palestinese di 25 anni, affetto da una grave malattia infiammatoria intestinale cronica e che ha interrotto le cure dopo la distruzione della struttura sanitaria che seguiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il centrocampo resta un rebus da risolvere in fretta visto l’inizio del campionato fra 10 giorni. Mandragora, l’attesa continua. Si guarda a Jankovic e Suslov

La settimana di pausa in attesa di Singapore ha visto ancora come protagonista Max Verstappen che, con una Ferrari 296 GT3, ha trionfato dominando la 4h del Nurburgring Nordschleife Un vero animale da corsa l'olandese, alla su - facebook.com Vai su Facebook

Anziani, rinuncia alle cure fino al 40% per chi non riesce ad arrivare a fine mese - Dopo la pandemia migliora il dato sugli over 65 che non si sottopongono a visite necessarie ma il Sud è sempre in affanno (23%) e in tutta Italia la povertà e le liste d’attesa tagliano fuori dal Ssn ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ritardi liste d’attesa sanità, l’80% degli Italiani rinuncia alle cure: dati in peggioramento nel 2025 - Secondo un sondaggio Ipsos condotto per la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fmmg), l’80% degli italiani infatti ha rinunciato alle cure del Ssn più di una volta a causa dei lunghi ... Da fanpage.it