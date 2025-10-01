In attesa di un visto per le cure in Italia l' appello dell' ospedale De Bellis | Pronti ad accogliere giovane di Gaza

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Irrcs Saverio De Bellis di Castellana Grotte ha rinnovato la propria disponibilità ad accogliere e curare Baraa, giovane palestinese di 25 anni, affetto da una grave malattia infiammatoria intestinale cronica e che ha interrotto le cure dopo la distruzione della struttura sanitaria che seguiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attesa - visto

Il centrocampo resta un rebus da risolvere in fretta visto l’inizio del campionato fra 10 giorni. Mandragora, l’attesa continua. Si guarda a Jankovic e Suslov

attesa visto cure italiaAnziani, rinuncia alle cure fino al 40% per chi non riesce ad arrivare a fine mese - Dopo la pandemia migliora il dato sugli over 65 che non si sottopongono a visite necessarie ma il Sud è sempre in affanno (23%) e in tutta Italia la povertà e le liste d’attesa tagliano fuori dal Ssn ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ritardi liste d’attesa sanità, l’80% degli Italiani rinuncia alle cure: dati in peggioramento nel 2025 - Secondo un sondaggio Ipsos condotto per la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fmmg), l’80% degli italiani infatti ha rinunciato alle cure del Ssn più di una volta a causa dei lunghi ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Attesa Visto Cure Italia