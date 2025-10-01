In 10mila sfilano a Roma per la Global Sumud Flotilla Corteo pacifico fino a piazza San Silvestro
Al grido «sciopero generale, blocchiamo tutto» i manifestanti riuniti in piazza dei Cinquecento in solidarietà alla Flotilla, sono partiti in corteo, concordato, verso via del Tritone, in direzione di largo Chigi. Secondo le rilevazioni sono circa 10mila. Hanno raggiunto prima piazza Barberini e poi piazza San Silvestro e per tornare nel punto da cui è partito. Il punto a Piazza dei Cinquecento. Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell’ abbordaggio da parte di Israele. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: 10mila - sfilano
Proteste Pro Pal e cortei in tutta Italia: 10mila a Roma, a Milano sfilano tra i binari. Cgil e Usb: «Venerdì sciopero». Salvini: non permetterò che il Paese si fermi | Video
BATTOCLETTI VINCE L'ARGENTO A TOKYO: LA GIOIA DELLA PIAZZA DI CAVARENO, PAESE NATALE DELLA MEZZOFONDISTA Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L'azzurra nonesa ha corso i - facebook.com Vai su Facebook
In 10mila sfilano a Roma per la Global Sumud Flotilla. Corteo pacifico fino a piazza San Silvestro - Il corteo concordato ha sfilato in modo pacifico a pochi passi da Largo Chigi L'articolo In 10mila sfilano a Roma per la Global Sumud Flotilla. Da msn.com
Flotilla, a Roma un fiume di gente da Termini verso Palazzo Chigi - Almeno 10mila persone in piazza nella capitale dopo il blocco israeliano della Sumud Flotilla in acque internazionali. Come scrive msn.com