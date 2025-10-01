In 10mila sfilano a Roma per la Global Sumud Flotilla Corteo pacifico fino a piazza San Silvestro

Al grido «sciopero generale, blocchiamo tutto» i manifestanti riuniti in piazza dei Cinquecento in solidarietà alla Flotilla, sono partiti in corteo, concordato, verso via del Tritone, in direzione di largo Chigi. Secondo le rilevazioni sono circa 10mila. Hanno raggiunto prima piazza Barberini e poi piazza San Silvestro e per tornare nel punto da cui è partito. Il punto a Piazza dei Cinquecento. Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell’ abbordaggio da parte di Israele. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. 🔗 Leggi su Open.online