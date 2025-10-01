Imprese e la lotta contro il caro bollette Confartigianato | La transizione energetica è una sfida decisiva
Una delegazione di Confartigianato Cesena, con il segretario Stefano Bernacci e il responsabile Energia Paolo Gabelli, partecipa alla 21esima edizione dell’annuale convention “Energies and Transition Confartigianato High School”, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i suoi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: imprese - lotta
Lotta al dumping degli stipendi: sindacati e imprese insieme per combattere il fenomeno
Bando per la lotta alla Flavescenza dorata della vite La Regione Liguria ha aperto un bando per sostenere le imprese agricole colpite da flavescenza dorata, una grave malattia della vite. Un'azione importante per evitare il propagarsi della patologia che ne - facebook.com Vai su Facebook
Caro bollette: da Arvedi alle piccole imprese il prezzo è troppo alto. La proposta del governo - Arvedi lancia un nuovo allarme per la competitività: i prezzi dell'energia sono troppo alti rispetto ai competitor europei. Segnala energiaoltre.it
Lidl conferma l'impegno contro il caro-vita con “Inflazione zero” - Lidl Italia ribadisce il suo costante impegno contro il caro- Riporta distribuzionemoderna.info