Imprenditore ‘padrone’ accusato di aver maltrattato i dipendenti ma lui | Tutto un complotto Via al processo
Santarcangelo di Romagna (Rimini), 1 ottobre 2025 – Finisce in tribunale la vicenda dell’imprenditore 61enne di Santarcangelo, titolare di un’azienda di trasporti e logistica, accusato di aver mantenuto per anni — secondo l’impianto accusatorio — un clima di sopraffazione sistematica nei confronti dei suoi dipendenti. Nell’udienza preliminare il gup di Rimini ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, assistito dall’avvocato Piero Venturi. L’accusa parla di un ambiente lavorativo caratterizzato da comportamenti intimidatori, ordini impartiti con toni violenti e ripetuti episodi di aggressività fisica e verbale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: imprenditore - padrone
Anche? il? suo? nome? è? sinonimo? di? bellariesità,? sportiva? e? non;? da? anni? è? padrone? del? posto? due? dell’attacco? biancoblu,? mettendo? a? referto? punti? dal? settore? giovanile? fino? alla? serie? B,? passando? per? la? serie? C? giá? vinta? due? volte:? l’opposto? di? Procucci? sarà? ancora? - facebook.com Vai su Facebook
Padova, chiesto l'ergastolo per Erik Zorzi accusato di aver ucciso la moglie simulandone il suicidio - Queste le richieste formulate in tribunale dal pubblico ministero Maria D’Arpa nei confronti di Erik Zorzi, il 43enne accusato i aver ucciso l’ex ... Segnala rainews.it
Trovato morto l'uomo accusato di aver ucciso la madre - E' stato identificato l'uomo trovato morto nei pressi di un supermercato in via Rocca Tedalda, alla periferia di Firenze lo scorso 6 settembre. Si legge su rainews.it