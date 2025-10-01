Santarcangelo di Romagna (Rimini), 1 ottobre 2025 – Finisce in tribunale la vicenda dell’imprenditore 61enne di Santarcangelo, titolare di un’azienda di trasporti e logistica, accusato di aver mantenuto per anni — secondo l’impianto accusatorio — un clima di sopraffazione sistematica nei confronti dei suoi dipendenti. Nell’udienza preliminare il gup di Rimini ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, assistito dall’avvocato Piero Venturi. L’accusa parla di un ambiente lavorativo caratterizzato da comportamenti intimidatori, ordini impartiti con toni violenti e ripetuti episodi di aggressività fisica e verbale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imprenditore 'padrone' accusato di aver maltrattato i dipendenti, ma lui: "Tutto un complotto". Via al processo