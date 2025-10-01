Ripartono le proiezioni del “PerSo - Perugia Social Film Festival“ che sta animando le sale dell’acropoli con proiezioni e dibattiti. Oggi si fa tappa al ristorante inclusivo Numero Zero con la visione, alle 16.30 di “Ragazzi Dentro“ di Teresa Paoli e Paola Vecchia e di “Le spose di BB“ di Paola Leone e Stelvio Attanasi seguito dall’incontro con Teresa Paoli e Paola Leone mentre alle 18.30 c’è la presentazione del podcast “9999. Una grande vita lunga“ di Giovanni Cioni con Giovanni Farina, condannato all’ergastolo per il clamoroso sequestro Soffiantini e oggi sopravvissuto alla prigione e alla leggenda del bandito “imprendibile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impegno e società, tornano le proiezioni del PerSo. La detenute di Capanne protagoniste di un film