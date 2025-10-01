Impatto violento lungo la Statale coinvolte due donne

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme è scattato alle 17:38 di ieri, martedì 30 settembre, quando sulla Statale della Val Pusteria si è verificato un violento scontro quasi frontale tra due auto, per cause e dinamiche ancora in via di definizione.Lo scontro, avvenuto più precisamente tra Chienes e San Lorenzo all’altezza de. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impatto - violento

Incidente stradale all'alba, in via Piave: violento impatto tra due auto, due feriti

Violento impatto tra una moto e un furgone, gravemente ferita una ragazza di 18 anni

Incidente sul Gargano: violento impatto tra due auto all'uscita delle gallerie, ci sono tre feriti

Tragedia sulla Statale in Calabria: perde la vita un uomo, feriti anche minori (NOME) - Nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22, un violento impatto tra due automobili all’altezza di Bianco, in provincia di ... Segnala zoom24.it

impatto violento lungo stataleAngri, impatto mortale sulla Nazionale: centauro di 20 anni perde la vita - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Si legge su agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Impatto Violento Lungo Statale